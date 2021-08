Atti osceni nel parcheggio di due supermercati: nei guai un 53enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino hanno individuato un uomo che, nell’ultimo periodo, era stato autore di diversi atti osceni dopo aver approcciato alcune donne intente a fare la spesa. Tre gli episodi contestati a un 53enne italiano, residente in Svizzera, che è “entrato in azione” per due volte in un centro commerciale di Cocquio Trevisago per poi ripetersi nel piazzale di un supermercato di Luino.

Le segnalazioni delle donne, coinvolte loro malgrado nella vicenda, hanno permesso ai militari di ricostruire gli spostamenti dell’uomo: grazie alle telecamere di sorveglianza poste in Valcuvia, gli inquirenti sono risaliti a una vettura BMW con targa straniera e da lì sono riusciti a risalire alle generalità del 53enne che è stato sanzionato con una pena pecuniaria di 10mila euro per ciascuno dei tre episodi che gli sono stati contestati.

Il primo risale al mese di maggio nel parcheggio del centro commerciale di Cocquio: in quell’occasione l’uomo ha avvicinato con una scusa una 68enne e quindi le avrebbe improvvisamente mostrato le parti intime. La replica è avvenuta qualche settimana dopo nello stesso posto ai danni di una donna di 30 anni: la giovane ha rischiato di essere investita perché le sue urla hanno messo in fuga il 53enne che ha ingranato la marcia e l’ha sfiorata scappando in auto.

Lo “sporcaccione” è quindi tornato in azione un mese fa a Luino nel posteggio del supermercato di via Fornara: stessa modalità nei confronti di una signora 50enne residente a Germignaga. Le varie segnalazioni giunte ai Carabinieri però hanno portato frutto: le donne convocate in caserma hanno riconosciuto l’uomo da una fotografia in possesso dei militari che, così, lo hanno rintracciato e sanzionato.