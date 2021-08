Azzate, due giorni di casting per il film “Appeso ad un filo”

La sala “Giuseppe Triacca” di Azzate si prepara a due giorni di casting cinematografico. Accadrà tra un mese: sabato 25 e domenica 26 settembre lo spazio di via Volta 26 servirà infatti per selezionare attori, attrici, figuranti e comparse di un film intitolato “Appeso ad un filo” che sarà diretto dal regista calabrese Antonino D’Agostino.

D’Agostino, di origini reggine, ha frequentato l’Accademia di arte drammatica Teatro Calabria e recitato in una decina di film; nell’ultima pellicola autoprodotto “Un amore malato” ha affrontato il tema del femminicidio. Ora la nuova avventura con “Appeso ad un filo” per il quale sono previsti casting in due zone d’Italia: Azzate coprirà il Nord mentre Reggio Calabria il Sud.

Il casting comincerà sabato 25 settembre alle ore 8 e proseguirà sino alle 19,30 (con una pausa tra le 13 e le 14,30); domenica 26 si replica negli stessi orari, sempre il sala “Triacca”.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di documento di identità e codice fiscale in originale e fotocopia degli stessi, con foto figura intera e figura primo piano per gli adulti. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore ed entrambi dovranno presentare documento di identità e codice fiscale in originale e in fotocopia, oltre alla foto a figura intera e in primo piano dei minori.

I candidati dovranno portare anche un monologo lungo al massimo tre minuti e, ma è facoltativo, anche il proprio curriculum artistico.

Per via delle disposizioni anti-Covid sarà infine necessario essere muniti di green pass o, in alterntiva, del referto di un tampone effettuato entro le 48 ore del casting.