Baggio e Battistella, due “under” per il Varese

Due nuovi elementi a disposizione di mister Ezio Rossi, due ragazzi che vanno a rinfoltire la truppa di under del Città di Varese, per dare al tecnico più soluzioni riguardo ai giovani.

Dopo aver svolto tutta la preparazione con la squadra, hanno siglato l’accordo e faranno parte della rosa per la stagione 2021-2022 Leonardo Baggio e Nicolò Battistella.

Baggio, centrocampista centrale classe 2003, si aggiunge al fratello Alessandro, uno dei colpi dell’estate. I due sono figli d’arte, seguendo le orme di papà Dino, grande ex centrocampista del calcio italiano.

Nicolò Battistella è un difensore mancino nato a Gallarate nel 2004 e ha ben figurato in queste settimane di allenamenti ad Albizzate tanto da convincere lo staff tecnico biancorosso a puntare su di lui anche se sotto età di un anno.

Il comunicato del club:

Leonardo Baggio, centrocampista nato a Roma il 12 dicembre 2003, dopo la trafila nel settore giovanile del Montebelluna è approdato al Monza nel gennaio 2020 per disputare il campionato Under 17 Nazionale e, nella scorsa stagione, l’Under 18 Nazionale dove ha totalizzato 10 presenze nel campionato cominciato a marzo 2021 e terminato a giugno 2021.

Nicolò Battistella, difensore nato a Gallarate il 13 gennaio 2004 – dopo aver dimostrato in queste settimane di preparazione le sue qualità sia tecniche che in termini di impegno – ha firmato il tesseramento a titolo definitivo. Nonostante la giovane età Battistella farà parte della prima squadra perché, come da filosofia societaria, i giovani rappresentano la base su cui poter lavorare.

Battistella, che ha alle spalle la trafila nel settore giovanile professionistico del Novara, oltre che una stagione al Lugano, è un prodotto del nostro territorio visto che ha mosso i primi passi tra Union Cairate e OS Calcio.

Nicolò Battistella indosserà la maglia numero 3, Leonardo Baggio la maglia numero 44.