Breve guida al Ferragosto “senza sbattimenti”

Code in macchina, giri infiniti alla ricerca di un parcheggio, locali con tutto esaurito e lunghe attese. C’è chi ama il Ferragosto nonostante il rischio di restare imbottigliato e chi invece, proprio per paura della confusione, preferisce restare a casa magari perdendosi una buona occasione per viaggiare.

Eppure le alternative ci sono. Con pochi accorgimenti e un po’ di organizzazione è possibile godersi una giornata di vacanza senza stress, come deve essere appunto quella di Ferragosto.

Di seguito, alcuni consigli e idee per una giornata da vivere in completa serenità.

LASCIARE A CASA L’AUTO

Per molte persone il primo elemento disincentivante è proprio l’idea del viaggio in auto. È comprensibile, soprattutto pensando al ritorno. Questo però non preclude altre possibilità. Sono sempre di più le proposte per un turismo lento e a chilometro zero, alla scoperta di luoghi poco distanti da casa. Il miglior modo per scoprirli e farlo a piedi o in bicicletta. Camminare non solo ci fa stare meglio ma permette di osservare i luoghi che conosciamo con un tempo e con occhi diversi. Abbiamo, cosa non da poco, la fortuna di vivere in una provincia ricchissima di sentieri (qui ne trovate alcuni) e di cammini, come la via Francisa del Lucomagno di cui anche VareseNews è tra i promotori.

CERCARE LUOGHI ALTERNATIVI

Ogni comune del nostro territorio ha almeno uno o due punti di interesse “classici”, che però in una giornata come quella di Ferragosto potrebbero essere molto gettonati. Il consiglio più semplice è proprio quello di evitarli, scegliendo luoghi altrettanto belli ma meno conosciuti. In questo vi può venir utile Tripadvisor, il social network dedicato ai viaggi che individua, per ogni località, le principali attrazioni da visitare. Saltate le prime e scegliete quelle che vi sembrano più originali e tranquille. Ricordiamo che molti comuni del Varesotto, soprattutto nel Nord della provincia, hanno delle frazioni che sono dei veri e propri gioielli. Qui trovate alcuni dei piccoli borghi più belli della provincia di Varese

ORGANIZZARSI PER UN PIC NIC ALL’ARIA APERTA

Se il luogo che avete individuato non prevede punti di ristoro o non è possibile prenotare un pranzo o una cena fuori, la soluzione migliore e quella del tradizionale pic nic. In questo caso potete “accontentarvi” dei tradizionali panini, veloci da preparare e senza particolari pretese, oppure organizzarvi con un po’ di anticipo preparando qualcosa di più originale, per sentirsi davvero in una giornata di festa. Qui moltissime idee per trovare ispirazione

SPOSTARSI LEGGERI

Può sembrare ovvio ma portare solo l’essenziale è fondamentale per viaggiare leggeri, soprattutto se si decide di fare una camminata. Uno zaino con l’indispensabile: ricordatevi di portare sempre un telo, un antizanzare e se amate leggere, un libro, magari breve per accompagnare la giornata. Muoversi con poco peso sulle spalle permette di andare più lontano con meno fatica e di approfittare di questa giornata per ricercare luoghi meno frequentati e più tranquilli.

SCEGLIERE LA NATURA

Non è necessario stare all’aria aperta per ricercare la bellezza. Il nostro territorio vanta alcuni luoghi ricchi di arte e fascino come i paesi affrescati, molte chiese, ville e palazzi. Nello scegliere una di queste mete, preferite quelle vicino a un parco, un bosco o un’area verde in modo da poter associare la visita “culturale” a una sosta rigenerante. Qui una lista di luoghi che rigenerano mente e corpo