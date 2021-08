Briantea interrotta, il Comune di Malnate detta i tempi: “Riaprire entro il 5 settembre”

Dal 25 di luglio il tratto di Briantea a Malnate tra via Gramsci e via Mazzini è interdetto al traffico. Il periodo di ferie ha per ora evitato che si creassero grossi ingorghi al traffico, nonostante la deviazione obbligata del traffico in uscita da Malnate verso Varese.

La chiusura dell’arteria principale infatti – che ricordiamo è stata disposta dai vigili del fuoco per una crepa in un muro di privati che dà sulla strada – ha obbligato l’amministrazione a deviare la viabilità: da Varese si può transitare da via delle Rimembranze, mentre per viaggiare verso il capoluogo si deve transitare da Gurone tramite le Fontanelle o da Cantello, una deviazione obbligata che allunga di chilometri il tragitto.

Il muro, come detto, è privato e quindi la burocrazia subisce dei rallentamenti che ancora non permettono di stabilire quale sarà la data di riapertura della Briantea.

«Il 20 agosto – spiega il sindaco Irene Bellifemine – i proprietari hanno risposto al terzo punto dell’ordinanza scrivendo quale sarà il tipo di intervento condividendo la proposta del geologo del Comune di alleggerire il peso gravante sul muro, ma non hanno specificato le tempistiche. Abbiamo quindi pubblicato una Determinazione (affidamento servizio di redazione verbale di sopralluogo in contradditorio per verifica stato di fatto cortile via Gramsci) indicando un cronoprogramma da seguire e nei prossimi giorni ci sarà un incontro congiunto».

«La Briantea verrà riaperta – prosegue la Prima Cittadina – quando ci sarà la messa in sicurezza del muro. Speriamo che questo avvenga entro il 5 settembre. Vogliamo evitare che la strada sia ancora chiusa alla riapertura delle scuole perché porterebbe a problematiche aggiuntive. Purtroppo, come più volte sottolineato, le condizioni non sono delle migliori perché il muro è storico e tutte le valutazioni diventano più complesse. L’obiettivo resta comunque quello di intervenire nella messa in sicurezza il prima possibile, solo allora potremo riaprire la strada».

Al momento quindi, almeno per i prossimi giorni, non ci saranno novità riguardo alla riapertura del tratto di Briantea e quindi al ripristino della normale viabilità. La speranza dell’amministrazione, e di tutti i cittadini malnatesi, è che ai primi di settembre la situazione si sblocchi, tornando alla normalità.