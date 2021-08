Centri estivi a Marnate, arrivano i contributi

Sarà necessario presentare il proprio Isee: per questa ragione l’Amministrazione comunale di Marnate ha voluto anticipare ai cittadini l’ultima novità relativa ai centri estivi. Così da permettere alle famiglie di iniziare a preparare i documenti necessari.

Questo l’avviso per i marnatesi:

“A breve sarà possibile chiedere contributi per le rette sostenute per l’iscrizione di minori ai centri estivi. La prossima settimana saranno diffusi tutti i dettagli necessari a presentare la domanda.

L’ultima Giunta comunale ha, infatti, individuato le somme destinate e approvato i criteri per il riconoscimento di contributi diretti alle famiglie per la frequenza di centri estivi. Nello specifico si tratta di rimborsi destinati ai nuclei familiari in situazione di difficoltà, con figli minori fino a 17 anni che frequentano o hanno frequentato centri estivi nel periodo giugno-settembre 2021.

Tempi e modalità di presentazione dell’istanza saranno definiti dall’apposito avviso, in pubblicazione non prima della prossima settimana, mentre i criteri attraverso i quali saranno riconosciuti i rimborsi sono già stati individuati.

Come nel precedente avviso rivolto alle scuole dell’infanzia, innanzitutto, le percentuali su cui riconoscere il contributo saranno individuate in relazione a determinate fasce Isee, con la possibilità di un ulteriore abbattimento di € 1.000,00 al ricorrere di particolare situazioni (entrambi genitori lavoratori, composizione del nucleo familiare, ecc.). Il rimborso, comunque, non potrà essere superiore all’80% del costo mensile.

In attesa quindi della pubblicazione dell’avviso, le famiglie interessate possono iniziare a preparare la documentazione necessaria: Isee in corso di validità e quietanza di pagamento della retta”.