Procedono con un ulteriore step i lavori presso la splendida chiesa sconsacrata di San Giovanni a Casciago.

Galleria fotografica Chiesa di San Giovanni di Casciago, proseguono i lavori di sistemazione 4 di 11

È stata sistemata la pavimentazione, effettuate manutenzioni ed installazioni delle librerie e dei mobili provenienti da Villa Tamagno, che giacevano accatastati da moltissimi anni.

«Nonostante non ci fossero tutti i componenti, si è riusciti a fare un buon lavoro per preservare il ricordo e la storicità oltre della chiesa anche di questi splendidi mobili – spiega il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Ringraziamo di cuore l’architetto Riccardo Blumer per l’organizzazione degli eventi che si terranno nei mesi di agosto e settembre e che ci ha messo in contatto con la Madworkshop Foundation USA, fondazione che finanzierà le installazioni per gli eventi ed ha messo a disposizione dell’amministrazione ulteriori fondi pari a 6500 euro per la ristrutturazione parziale e i lavori di sistemazione. Un ringraziamento anche all’impresa edile Building Michele di Milos Milovanovic che oltre ai lavori, con pazienza, ha messo insieme tutti gli arredi storici. Vi aspettiamo a visitare l’installazione realizzata da uno studente dell’Accademia di Architettura dell’Università del Svizzera Italiana. Vi terremo informati sulle date degli eventi. Buona cultura a tutti».