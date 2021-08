Cinquina in amichevole per la Castellanzese contro la Sestese

Primo successo di questa estate di precampionato per la Castellanzese, che in amichevole ha affrontato al “Bellini” di Castellanza la Sestese, squadra di Eccellenza allenata dall’ex Fiorenzo Roncari. (Foto Aldo Massarutto – castellanzese.com)

I neroverdi si sono imposti con un bel 5-1 che dà morale alla truppa di mister Andrea Ardito.

Gara equilibrata nel primo tempo, con la rete di capitan Roberto Colombo al 7’ che indirizza la sfida, ma la Sestese non si fa schiacciare. Nella ripresa invece i tanti cambi lasciano più spazi e i neroverdi ne approfittano: in rete Ferrandino, Colombo, poi Mei e, dopo la rete sestese di Selpa, è ancora Ferrandino a chiudere i conti.

CASTELLANZESE 5-1 SESTESE (1-0)

Marcatori: pt: 7′ Colombo (C); st: 9′ 45′ Ferrandino (C), 15′ Colombo (C), 28′ Mei (C), 35′ Selpa (S)

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Nicastri, Perego, Alushaj, Meregalli, Pisan, Mandelli, Colombo R, Baldan, Braidich. Entrati: Asnaghi, Cattaneo, Mazzola, Micheli, Ferrandino, Mei, Piran, Sestito, Chessa, Gazzetta, Tramutoli, Cesaro. All: Ardito.

Sestese: Menegon, Cusaro, Fall, Marioli, Papasodaro, Frigorifero, Lunghi, Bigioni, Selpa, Colombo A. A disp: Passaretta, De Bernardi, Zorzetto, Diotaiuti, Goumbala, Marin, Mastrorgio, Russo, Trevisan. All: Roncari.

Arbitro: Giulio Del Mul di Monza

Angoli: 3-2; Ammoniti: Colombo; Gazzetta