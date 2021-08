Controlli dei Carabinieri in Valganna tra cocaina e irregolari

Non si fermano i controlli in Valganna da parte dei carabinieri della stazione di Marchirolo e della Compagnia di Luino con la finalità precisa di mettere fine allo spaccio di stupefacenti nei boschi della zona, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini al Numero Unico di Emergenza 112.

Nel corso dei consueti controlli effettuati dall’Arma locale per contrastare lo spaccio nei boschi nelle valli del territorio, i carabinieri della stazione di Marchirolo, sabato scorso, hanno fermato un 50enne di Induno Olona alla giuda di una motocicletta che percorreva la S.S. 233 nel comune di Valganna.

L’uomo, nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina che aveva appena acquistato a “bordo strada”. La sostanza gli è stata sequestrata ed è stato segnalato alla prefettura i Varese quale assuntore. Ritirata anche la patente perché è stato sorpreso mentre era alla guida di un veicolo.

Sempre nel fine settimana, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino hanno intimato l’alt ad una Volskwagen Golf che percorreva la strada statale nel comune di Valganna con a bordo 3 giovani di origine nord africana, di cui due clandestini ed uno residente a Varese. Anche in questo caso sono stati sottoposti a perquisizione sul posto e trovati in possesso di 2 grammi di cocaina più la somma di 1500 € in contanti.

Soldi e droga sono stati sequestrati mentre al guidatore è stata ritirata la patente di guida per l’accertamento dei requisiti da parte della Prefettura. Inoltre, due di loro, essendo clandestini, sono stati denunciati a piede libero per soggiorno illegale nel territorio dello stato italiano in violazione della normativa vigente sul soggiorno ed ingresso nel territorio nazionale.