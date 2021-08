Coppa delle Coppe, il Saronno Softball in finale con l’Olympia Haarlem

Grande attesa per la super finale della Women’s European Cup Winners Cup che si disputerà domani, sabato 21 agosto, alle ore 20 presso il campo comunale di via De Sanctis a Saronno e che vedrà sfidarsi la squadra del Saronno Softball con le olandesi dell’Olympia Haarlem.

Il territorio saronnese per la prima volta ha ospitato decine di atlete provenienti da 14 nazioni europee, vincitrici delle coppe nazionali che in questa settimana, dallo scorso 16 agosto, si stanno sfidando nella Coppe delle Coppe internazionale.

Questa è anche la prima apparizione in una competizione europea per la squadra del Saronno Softball. «L’organizzazione è stata molto faticosa ed onerosa, ma siamo soddisfatti del risultato ottenuto – commenta il presidente dell’associazione sportiva Massimo Rotondo -. Hanno giocato tutti in tranquillità, con tanta professionalità e sportività. Siamo orgogliosi di aver partecipato per la prima volta ad un torneo europeo, devo ringraziare il Comune perché ci è stato vicino e ci ha sostenuto, in particolare modo il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore Gabriele Musarò».

Oltre al campo da gioco di via De Sanctis è stato utilizzato per le gare anche il campo di Legnano e quello di Bovisio Masciago.