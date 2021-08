Dal sottosuolo alla luce: rock “alla varesina” protagonista alla Schiranna

È stato presentato nella Sala matrimoni del comune di Varese il nuovo libro del promoter Pino Tuscano, “Dal sottosuolo alla luce” (Edizioni il Cavedio), una pubblicazione dedicata al variegato mondo della musica rock. Un concentrato di racconti, storie vissute, circolari e creative, che accompagnano il lettore alla scoperta di un movimento che ha cambiato la storia.

Presenti all’incontro, tra i tanti ospiti, anche Riccardo Maura e Marco Terminio, musicisti del territorio che hanno aperto la presentazione suonando un importante pezzo rock della storia mondiale: Jambalaya. «È l’inno del nostro movimento – ha spiegato Tuscano – è il pezzo di un cantante americano, che è stato suonato da molti gruppi. Il nome Jambalaya richiama un piatto tipico della cucina di New Orleans, una pietanza multietnica e multiculturale, proprio come la nostra idea di progetto. Piatto che verrà servito alla Schiranna nella nostra serata di sabato sera».

Sabato 28 agosto, infatti, la Festa della Schiranna ospiterà una serata musicale organizzata da Pino Tuscano con la collaborazione dell’Associazione Il Cavedio. L’evento ha già avuto più di 150 adesioni e vedrà protagonisti diversi personaggi importante del panorama varesino, nazionale e internazionale: «Grazie a Paul Gilman, artista heavy metal – spiega Tuscano – in Venezuela è stata istituita il 13 giugno la Giornata nazionale del rock. Sarà nostro ospite in video conferenza insieme all’ambasciatrice del Venezuela e il senatore Alessandro Alfieri che ha permesso l’incontro. Sarà presente anche Roberto Maroni ma non si parlerà di politica (storico componente del Distretto 51, ndr), la musica è liquida, va oltre. Sarà con noi perché è una persona straordinaria, di eccellenza. Ci sarà Aldo Pedron, giornalista ideatore dei più importanti giornali di musica italiani. Coordinerà la serata Michele Mancino, vicedirettore di Varesenews».

Dalle 18 la musica di Dj Roby Quarter, direttamente dalla mitica balera dell’Ortica Milano e dalle 20 circa spazio alla musica live di due band di eccellenza, Geno and his rocking’ dudes, con il suo leader che ha suonato con il grande Chuck Berry, e Carmen et les Papillons, storica band legata al nostro territorio con tantissimi fan, che ritorna in scena dopo un lungo periodo.

«Il consiglio comunale della nostra città ha votato all’umanità la volontà di dichiarare il rock patrimonio dell’umanità – ha affermato il sindaco, Davide Galimberti, anche lui presente – ed è il segno di una città che crede nella musica. La città si vuole raccogliere ed è lieta di supportare le iniziative come quella di sabato. Ci vediamo sabato sera».