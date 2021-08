Dante, note e frutteti: le proposte al museo Bodini di Gemonio

28 agosto: Gemonio celebra Dante, “La divina natura”

Una serata al Museo Civico Floriano Bodini per celebrare Dante, nell’anniversario dei 700 anni dalla morte.

Letture di brani danteschi, voce narrante Silvano Ceolin, al clavicembalo il Maestro Daniele Beretta

Proiezione multimediale su maxi schermo

LA DIVINA NATURA a cura di Antonio Bandirali e Francesco Riva.

Inaugurazione della mostra dedicata ai luoghi e natura nella commedia dantesca di Antonio Bandirali.

Durante la serata i funzionari di Poste Italiane di Varese, per l’Ufficio filatelico di Poste Italiane, presenteranno le cartoline appositamente stampate con l’inedito annullo filatelico per la celebrazione dell’evento dantesco a Gemonio.

Prenotazione obbligatoria: museobodini.comunicazione@gmail.com – ph. 3397596939

Richiesto GREEN PASS – Ingresso gratuito

La mostra sarà visitabile domenica 29/08 orario 10,30-12,30/15,00-18,00. Sabato 4 e domenica 5 settembre orario 10,30-12,30/15,00-18,00.

Ingresso 3/5 €

www.museobodini.it

28 agosto: Piccole meraviglie della natura tra Gemonio e Caldana

Una camminata tra Gemonio e il borgo di Caldana, per andare a vedere le piccole e grandi curiosità della natura attorno ai paesi prealpini. In uno scenario a metà tra borghi e boschi, la guida ambientale Paolo vi condurrà in un’escursione tra i paesaggi e gli ambienti tipici del territorio rurale: giardini, prati, boschi, frutteti, muretti a secco.

Una camminata insolita, in cui sarete invitati a prender parte attiva, costruendo la vostra personalissima guida-mappa del percorso; un modo simpatico per vivere un’escursione dando forma al proprio personale modo di cogliere i colori, gli odori, le sensazioni, le curiosità della natura che ci circonda.

Ritrovo: ore 15 presso parcheggio Stazione di Gemonio. Termine: ore 19

Cosa indossare: abbigliamento a strati, scarpe da trekking o da ginnastica (suola non liscia), borraccia d’acqua, eventuale merenda, cappello, spray anti-insetti, mascherina, gel disinfettante. Per il laboratorio in cammino, portare alcune matite colorate

Quota di partecipazione: 10 euro (Gratuita fino ai 12 anni – Minori accompagnati)

Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni museobodini.comunicazione@gmail.com

ph. 3397596939 – Pagamento contanti in loco all’arrivo

“Interpretando suoni e luoghi”: musica al Museo

Sabato 11 settembre alle ore 18.00 torna l’appuntamento con la musica della rassegna “Interpretando suoni e luoghi” al Museo Civico Floriano Bodini: “Ars Musica Flute Ensemble” Sara Ansaldi, Benedetta Ballardini, Alessia Binda, Katia Camunetti, Chiara Pavan, flauti.

Musiche di Mozart, Vivaldi, Salieri.

Concerto a ingresso libero e gratuito su prenotazione via mail suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 – 347 5987971

Richiesto GREEN PASS

Domenica 12 settembre: TRA ARTE E NATURA. Gemonio e dintorni

L’Amministrazione comunale di Gemonio, in collaborazione con il Museo Civico Floriano Bodini, propone delle giornate all’insegna della scoperta delle bellezze artistiche e naturalistiche nel cuore della Valcuvia, con Simona Gamberoni – Guida turistica – e Paolo Fumagalli – Guida escursionistica e ambientale.

Visita del Museo Civico Floriano Bodini – Percorso in natura con guida fino ad Azzio – Pranzo al sacco – Visita alla Chiesa del Convento – Rientro lungo il torrente Viganella

Ritrovo: ore 9 presso Piazza Vittoria (Chiesa Parrocchiale). Termine: ore 17

Cosa indossare: abbigliamento a strati, scarpe da trekking o da ginnastica (suola non liscia), borraccia d’acqua, PRANZO AL SACCO, cappello, spray anti-insetti, mascherina, gel disinfettante.

Quota di partecipazione: 15 euro (Gratuita fino ai 12 anni)

Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni

museobodini.comunicazione@gmail.com

ph. 3397596939

Richiesto GREEN PASS

Prorogata l’apertura della mostra di Piero Leddi

Prosegue fino a domenica 12 settembre la mostra “Piero Leddi. Dipingere è un rischioso inizio”. L’esposizione raccoglie opere prodotte da Leddi nel 1958 e 1959. La dialettica tra l’ambiente d’origine e la modernità urbana, la sperimentazione di un linguaggio adatto a interpretare artisticamente le trasformazioni in atto emergono con chiarezza nei lavori proposti, dove si vedono animali e attrezzi agricoli e insieme elementi della città, auto, interni di tram.

Orari: sabato/domenica 10.30-12.30 / 15.00-18.00

Agosto: domenica 10.30-12.30 / 15.00-18.00

Ingresso 3/5 euro

info: ph.+39 3397596939 info@museobodini.it

Richiesto GREEN PASS

ph. Piero Leddi, “Autoritratto”, 1958, olio su tela, Collezione d’Arte Fondazione C.R.Tortona