Gemonio, i biglietti vincenti della Sagra dell’Asparago e della Fragola
Ecco i numeri che hanno vinto i 28 premi in palio: un televisore, un prosciutto e una forma di formaggio quelli più ambiti
La 40a edizione della Sagra dell’Asparago e della Fragola di Gemonio ha coinvolto centinaia di persone che hanno pranzato e cenato tra sabato 16 e domenica 17 maggio al parco delle feste di via Curti. La manifestazione è organizzata dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile che utilizza il ricavato per le proprie attività e per la manutenzione dei mezzi. Alla festa è stata effettuata anche l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. In palio una Smart TV, un prosciutto crudo, una forma di formaggio e tanti altri premi minori: ecco l’elenco completo.
1) Smart TV 32″ (offerto da Global Technology di Cocquio) – 800
2) Prosciutto Crudo (offerto da Nuova Latteria Gemonio) – 292
3) Forma di Formaggio (offerta da Trattoria Bar la Siesta di Besozzo) – 611
4) Confezione regalo VINI (offerto da Cantina del Barbera Gemonio) – 764
5) Kit Prodotti Bellezza + Piega (offerto da Soldo Michela Cocquio) – 1759
6) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 97
7) Sbattitore Elettrico con ciotola (offert Global Technology Cocquio) – 755
8) Buono Bottiglia vino Durante cena (offerta Osteria DAMA Brebbia) – 1447
9) 6 Bicchieri da Vino Rosso – 1765
10) Candela Profumata di Deisgn – 787
11) 6 Bicchieri da Vino bianco – 1239
12) Buono 20€ pizzeria (offerto da Oltepizza Gemonio) – 1211
13) Buono 10 Caffè (offerto Bar da lo piazza Vittoria Gemonio) – 4
14) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 76
15) Salame (Offerto da 3Elle food) – 245
16) 6 Bicchieri da Flute Champagne – 108
17) Completo federe+lenzuolo+sottolenzuolo – 1639
18) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 1254
19) Kit regalo per neonato – 1846
20) Buono Bottiglia vino durante cena (offerta Osteria DAMA Brebbia) – 1860
21) Buono 4 Prosecchi (offerto Bar da lo piazza Vittoria Gemonio) – 184
22) Buono 20€ pizzeria (offerto da Oltepizza Gemonio) – 1857
23) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 1077
24) Set piatti Pizza – 255
25) Mini cassa Bluetooth + Personaggio Funko Pop – 1179
26) Caricatore Wireless + Borraccia – 181
27) Mini cassa Bluetooth + Personaggio Funko Pop – 166
28) Set 2 Tazze colazione – 760
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.