Gemonio, i biglietti vincenti della Sagra dell’Asparago e della Fragola

La 40a edizione della Sagra dell’Asparago e della Fragola di Gemonio ha coinvolto centinaia di persone che hanno pranzato e cenato tra sabato 16 e domenica 17 maggio al parco delle feste di via Curti. La manifestazione è organizzata dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile che utilizza il ricavato per le proprie attività e per la manutenzione dei mezzi. Alla festa è stata effettuata anche l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. In palio una Smart TV, un prosciutto crudo, una forma di formaggio e tanti altri premi minori: ecco l’elenco completo.

1) Smart TV 32″ (offerto da Global Technology di Cocquio) – 800

2) Prosciutto Crudo (offerto da Nuova Latteria Gemonio) – 292

3) Forma di Formaggio (offerta da Trattoria Bar la Siesta di Besozzo) – 611

4) Confezione regalo VINI (offerto da Cantina del Barbera Gemonio) – 764

5) Kit Prodotti Bellezza + Piega (offerto da Soldo Michela Cocquio) – 1759

6) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 97

7) Sbattitore Elettrico con ciotola (offert Global Technology Cocquio) – 755

8) Buono Bottiglia vino Durante cena (offerta Osteria DAMA Brebbia) – 1447

9) 6 Bicchieri da Vino Rosso – 1765

10) Candela Profumata di Deisgn – 787

11) 6 Bicchieri da Vino bianco – 1239

12) Buono 20€ pizzeria (offerto da Oltepizza Gemonio) – 1211

13) Buono 10 Caffè (offerto Bar da lo piazza Vittoria Gemonio) – 4

14) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 76

15) Salame (Offerto da 3Elle food) – 245

16) 6 Bicchieri da Flute Champagne – 108

17) Completo federe+lenzuolo+sottolenzuolo – 1639

18) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 1254

19) Kit regalo per neonato – 1846

20) Buono Bottiglia vino durante cena (offerta Osteria DAMA Brebbia) – 1860

21) Buono 4 Prosecchi (offerto Bar da lo piazza Vittoria Gemonio) – 184

22) Buono 20€ pizzeria (offerto da Oltepizza Gemonio) – 1857

23) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 1077

24) Set piatti Pizza – 255

25) Mini cassa Bluetooth + Personaggio Funko Pop – 1179

26) Caricatore Wireless + Borraccia – 181

27) Mini cassa Bluetooth + Personaggio Funko Pop – 166

28) Set 2 Tazze colazione – 760