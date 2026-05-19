Varese News

Tempo libero

Gemonio, i biglietti vincenti della Sagra dell’Asparago e della Fragola

Ecco i numeri che hanno vinto i 28 premi in palio: un televisore, un prosciutto e una forma di formaggio quelli più ambiti

asparagi e fragole (immagine con chat GPT)

La 40a edizione della Sagra dell’Asparago e della Fragola di Gemonio ha coinvolto centinaia di persone che hanno pranzato e cenato tra sabato 16 e domenica 17 maggio al parco delle feste di via Curti. La manifestazione è organizzata dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile che utilizza il ricavato per le proprie attività e per la manutenzione dei mezzi. Alla festa è stata effettuata anche l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. In palio una Smart TV, un prosciutto crudo, una forma di formaggio e tanti altri premi minori: ecco l’elenco completo.

1) Smart TV 32″ (offerto da Global Technology di Cocquio) – 800
2) Prosciutto Crudo (offerto da Nuova Latteria Gemonio) – 292
3) Forma di Formaggio (offerta da Trattoria Bar la Siesta di Besozzo) – 611
4) Confezione regalo VINI (offerto da Cantina del Barbera Gemonio) – 764
5) Kit Prodotti Bellezza + Piega (offerto da Soldo Michela Cocquio) – 1759
6) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 97
7) Sbattitore Elettrico con ciotola (offert Global Technology Cocquio) – 755
8) Buono Bottiglia vino Durante cena (offerta Osteria DAMA Brebbia) – 1447
9) 6 Bicchieri da Vino Rosso – 1765
10) Candela Profumata di Deisgn – 787
11) 6 Bicchieri da Vino bianco – 1239
12) Buono 20€ pizzeria (offerto da Oltepizza Gemonio) – 1211
13) Buono 10 Caffè (offerto Bar da lo piazza Vittoria Gemonio) – 4
14) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 76
15) Salame (Offerto da 3Elle food) – 245
16) 6 Bicchieri da Flute Champagne – 108
17) Completo federe+lenzuolo+sottolenzuolo – 1639
18) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 1254
19) Kit regalo per neonato – 1846
20) Buono Bottiglia vino durante cena (offerta Osteria DAMA Brebbia) – 1860
21) Buono 4 Prosecchi (offerto Bar da lo piazza Vittoria Gemonio) – 184
22) Buono 20€ pizzeria (offerto da Oltepizza Gemonio) – 1857
23) Buono 1 KG gelato (Offerto da Gelateria l’Imbarcadero Laveno) – 1077
24) Set piatti Pizza – 255
25) Mini cassa Bluetooth + Personaggio Funko Pop – 1179
26) Caricatore Wireless + Borraccia – 181
27) Mini cassa Bluetooth + Personaggio Funko Pop – 166
28) Set 2 Tazze colazione – 760

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.