Una domenica di ecologia e botanica con Giacomo Castana in Via Como

Come conclusione del percorso didattico che ha portato Prospettive Vegetali a restituire alla città di Varese 45 metri quadrati di terreno grazie alla sostituzione di una porzione d’asfalto con un orto sinergico, i ragazzi ideatori del progetto organizzano un incontro domani, Domenica 29 Agosto, nella sede di Informagiovani e Associazione Covo di Via Como 21 per conoscere e curiosare nell’orto durante l’ultimo appuntamento didattico rivolto ai 30 ragazzi che lo scorso febbraio hanno dato il via a questa avventura.

“Durante la serata faremo una vera e propria lezione con i ragazzi: attività di analisi, osservazione e comprensione dell’orto – racconta Giacomo Castana, ideatore del progetto – l’idea che abbiamo realizzato la considero come una piccola conferma della nostra forza e lo sottolinea anche il fatto che l’11 settembre Prospettive Vegetali verrà ufficialmente premiato da “BOOK for PEACE, per l’impegno e quanto fatto finora per la pace tra i popoli e la difesa dell’ambiente”.

L’evento comincerà alle 18, con un’introduzione a cura dei docenti Giacomo Castana e Giorgia Rossi.

La serata proseguirà con un momento di osservazione e analisi del comportamento spontaneo dell’Orto con il supporto dello strumento “Music of the Plants” e con la raccolta degli ortaggi per le Analisi di Laboratorio, volte a cercare Cadmio, Benzene e Metalli Pesanti, così da verificare l’effettiva non pericolosità dell’assunzione alimentare.

Sarà presente all’eventoanche Francesco Cellamaro, “Esa”, protagonista della scena italiana hip hop anni 90 nella nostra città, che realizzerà il videoclip di “Costellazioni”, la prima collaborazione musicale tra Giacomo Castana ed Alexya Salari (Safari Echo), pronti a debuttare in duetto proprio grazie alla produzione musicale di Esa.

“Con questo singolo stiamo preparando una cosa bella che racconti di noi e di questa esperienza condivisa – conclude Giacomo – Vogliamo riuscire a comunicare con un nuovo linguaggio, quello della musica, e chissà, potrebbe diventare anche di più di una semplice canzone di esordio”.