Elezioni 2021, il Comune di Gallarate cerca scrutatori e ricorda le regole per votare

Il 3 e 4 ottobre 2021 i cittadini di Gallarate saranno chiamati al voto per esprimersi in merito all’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Il Comune ricorda che l’esibizione della tessera elettorale presso la sezione di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d’identificazione, per l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto.

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento degli spazi a disposizione, è possibile richiedere, in qualunque momento, il rilascio di una nuova tessera elettorale.

Per evitare però code nei giorni delle votazioni, dal Comune invitano tutti gli elettori a controllare la propria tessera elettorale per verificare la presenza di almeno uno spazio disponibile per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione (timbro di seggio).

In caso di esaurimento degli spazi, infatti, per poter esercitare il diritto di voto, è obbligatorio richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale al comune.

Il Comune cerca scrutatori per le elezioni a Gallarate

In vista di queste elezioni, inoltre, la Commissione Elettorale Comunale dovrà procedere agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori da destinare ad ogni seggio elettorale.

A tal fine i cittadini già iscritti nell’Albo degli scrutatori possono presentare apposita istanza di manifestazione d’interesse alla nomina di scrutatore di seggio elettorale, entro il termine delle ore 12.00 del 8 settembre 2021 utilizzando il modulo a disposizione sul sito internet dell’Ente o all’ufficio elettorale.

Il servizio viene retribuito con un compenso forfettario stabilito dal Ministero dell’Interno.