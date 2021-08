Èqualafesta 2021 parla di clima: appuntamento nel fine settimana a Germignaga

Abbiamo un piano! E’ questo lo slogan dell’edizione 2021 di Èqualafesta che si terrà nel fine settimana – sabato 28 e domenica 29 agosto – al Boschetto di Germignaga a cura del Gim-Gruppo iniziativa missionaria Terre di Lago con il patrocinio del Comune di Germignaga.

Una festa che quest’anno sarà dedicata ai cambiamenti climatici che già sono presenti e che ci interrogano da decenni: «In questi giorni è stato pubblicato il 6° Rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che ci avvisa ancora una volta che siamo molto vicini al punto di non ritorno e che dobbiamo agire rapidamente se vogliamo evitare conseguenze drammatiche per il genere umano – spiegano gli organizzatori – Da marzo ha iniziato la sua attività il Tavolo per il Clima, istituito dal Comune di Luino, espressione dei cittadini, delle associazioni, dell’Amministrazione pubblica, del mondo produttivo e commerciale, che intendono impegnarsi nella lotta ai cambiamenti climatici coinvolgendo principalmente i giovani».

Èqualafesta ha dato spazio a queste tematiche con due momenti culturali.

Si inizia il sabato 28 agosto alle 17 con una tavola rotonda sul tema “Abbiamo un piano. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come occasione imperdibile per il clima e la società”. Il dibattito sarà aperto dall’intervento del sindaco di Luino, Enrico Bianchi, e di Germignaga, Marco Fazio. Seguiranno gli interventi di Paola Ravelli (Europe Direct Lombardia), esperta in politiche dell’Unione europea, e Fulvio Fagiani (Rete per il Clima del Verbano), che aiuteranno a capire i progetti e i bandi europei per il clima e gli obiettivi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza applicati anche ai progetti che nascono nei piccoli Comuni. Infine Mariella Martorana (Comunità Operosa Alto Verbano) racconterà le proposte che verranno fatte alle scuole superiori e i progetti che si attiveranno con i giovani.

Domenica 29 agosto, alle 15.30, i protagonisti saranno i giovani, i quali daranno vita, insieme al climatologo Frank Raes, ad una tavola rotonda, con l’obiettivo di mostrare come lavora il Tavolo per il Clima, con i suoi laboratori e le molteplici possibilità per trasformare le nostre abitudini e dare un contributo positivo alla lotta contro i cambiamenti climatici. Quella trasformazione che personaggi speciali come Giovanni Ludovico Montagnani, combinando creatività e ricerca scientifica, hanno già messo in pratica: la sua testimonianza sarà per tutti fonte di ispirazione.

Durante la domenica i ragazzi allestiranno dei banchetti: potranno così raccontare cosa fanno nei Laboratori e qual è l’impegno di Fridays For Future Luino, affiancati anche dal gruppo Scout Luino1.

Come sempre ad Èqualafesta sarà possibile assaporare pietanze equo-etnico-locali per la cena del sabato e il pranzo della domenica. Sabato pomeriggio ci saranno giochi per bambini di tutte le età e in serata lo spettacolo teatrale “Due destini” della compagnia Intrecci teatrali di Bisuschio con Andrea Gosetti.

La mattina di domenica sarà possibile acquistare direttamente dai produttori locali e dalle associazioni del territorio e la sera assistere alla lettura di brani del libro-testimonianza “In inferna” a cura del Teatro periferico.

L’invito degli organizzatori è esteso a tutti: «Invitiamo tutti a partecipare ad Equalafesta 2021: un momento per ragionare su cosa possono fare i Comuni e la popolazione per evitare la crisi climatica e condividere l’obiettivo di costruire un futuro vivibile per le giovani generazioni».

Qui il programma completo della festa