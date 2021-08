Filippo Cappelletti e Giorgia Marcomin dell’Osa Saronno convocati per i mondiali under 20 di Nairobi

Ci sono anche due atleti dell’Osa Saronno tra i convocati per la rassegna iridata under 20, in Kenya, dal 17 al 22 agosto: in squadra con Benati (attualmente a Tokyo per le Olimpiadi) e i bronzi di Tallinn Melluzzo, Guglielmi, Simonelli, Caiani ci sono anche i 2002 Filippo Cappelletti, di Arsago Seprio che sarà impegnato nei 200 metri e nella staffetta 4×100 e Giorgia Marcomin, saronnese, protagonista nei 100 ostacoli.

Gli atleti azzurri selezionati sono 43 di cui 23 uomini e 20 donne. Molti di loro sono già stati protagonisti agli Europei under 20 dello scorso mese a Tallinn.

L’ultima edizione della rassegna mondiale U20 era stata quella di Tampere nel 2018 (Nairobi era prevista nel 2020, poi rinviata per Covid): in quell’occasione l’Italia vinse uno storico oro e firmò il record europeo di categoria con la staffetta 4×400 che in batteria aveva schierato anche Lorenzo Benati. Per la prima volta entra a far parte del programma dell’evento la 4×400 mista, già sperimentata a livello giovanile nei Mondiali U18, e ormai stabilmente nel programma delle Olimpiadi e dei Mondiali.