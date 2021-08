Frontale in Val Leventina, grave una donna di 39 anni

Grave incidente stradale ieri sera ad Ambrì, in Val Leventina.

Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale poco prima delle 20.30 una 39enne cittadina tunisina residente nella regione alla guida di una vettura sulla strada cantonale in direzione sud, ha invaso la corsia contromano, andando a scontrarsi frontalmente contro un’auto che procedeva in senso inverso e alla cui guida c’era una 19enne cittadina olandese residente in Olanda con tre passeggeri.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti il Corpo Pompieri Alta Leventina per la messa in sicurezza di un veicolo, e i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato tutte le persone coinvolte in ambulanza e in elicottero all’ospedale.

Stando ad una prima valutazione medica, la 39enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita. Tutti gli occupanti della seconda vettura hanno invece riportato leggere ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi il tratto interessato è stato completamente chiuso al traffico fino a notte inoltrata.