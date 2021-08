Gnocchi: “Una nuova pista d’atletica priorità per lo sport a Gallarate”

«Abbiamo letto tutto ed il suo contrario a Gallarate a margine dell’exploit dell’atletica italiana a Tokyo. Perchè come noto Gallarate ha una pista di atletica, anzi meglio sarebbe dire che la aveva dato il suo stato di totale abbandono».

«Mentre infatti a Gavirate nel 2018, a Varese nel 2019, a Busto Arsizio e nella piccola Cairate nel 2020, si sono completamente rifatte le piste di atletica leggera con importanti investimenti anche sfruttando i bandi regionali, a Gallarate invece siamo rimasti al palo, con una pista che definire oscena resta riduttivo».

Il tutto «per mera scelta politica e non per altre ragioni sia chiaro», sottolinea Massimo Gnocchi. «Perchè la convenzione in essere tra il Comune di Gallarate e la società Malpensa Rugby permetteva e permette (art 5), aldilà della sua revoca o meno, che per lavori di straordinaria manutenzione fosse ben possibile intervenire. Sul campo di calcio così come sulla pista che dal 2012 è stata sempre usata sinora in subaffitto dalla atletica gallaratese che conta circa 200 atleti».

Nella foto proposta nei giorni scorsi anche sui social Gnocchi ricorda in particolare il caso della vicina Cairate, Comune relativamente piccolo (ha circa 7mila abitanti) ma la cui amministrazione – peraltro a guida leghista – ha investito in modo deciso sullo sport, compresa appunto la pista d’atletica.

«Ora da settembre possiamo immaginare che molti nuovi ragazzi vogliano provare a fare dell’atletica il loro sport e purtroppo l’impianto sarà in condizioni impresentabili. Obiettivo Comune Gallarate Massimo Gnocchi sindaco nel suo programma hanno in cima alla lista delle cose da fare sullo sport, proprio il rifacimento della pista di atletica esattamente come lo stesso Gnocchi fece scrivere 5 anni fa nel programma della allora civica nella quale si candidò come consigliere. Non solo noi vogliamo rilanciare il comparto sportivo, in questi anni non sufficientemente valorizzato, attraverso il miglioramento dell’esistente (oltre alla pista, rimessa in piena attività della piscina di Moriggia, e sistemazione delle palestre comunali che necessitano di interventi), anche con la realizzazione di nuovi impianti sportivi grazie ai finanziamenti europei del progetto Rigenerazione Urbana, nonchè con la creazione di aree sportive all’aperto (playground, skate-park -vedasi zona via Danimarca-) accessibili a tutti e sostenendo concretamente tutte le società sportive amatoriali e non della nostra città. Perché investire sullo sport è una scommessa vincente per il benessere psicofisico dei giovani e non».