Incendio distrugge il tetto di una casa a Lavena Ponte Tresa

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, lunedì 30 agosto, a Lavena Ponte Tresa in via delle Sorgenti.

Per cause in fase di accertamento il tetto di un abitazione è stato coinvolto da un incendio: le fiamme hanno anche interessato l’interno dell’edificio e alcune aree adiacenti.



I vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Luino e Varese con quattro automezzi: due autopompe, un’autobotte e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.