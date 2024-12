A Lavena Ponte Tresa la consegna del Premio San Zosimo al cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como

La decima edizione del Premio San Zosimo Romano Pontefice organizzato dall’Associazione Culturale Reatium, si terrà questa sera sabato 14 dicembre a Lavena Ponte Tresa nel corso di una solenne cerimonia che si concluderà come di consueto con un concerto. L’appuntamento è per le 20.30, nella chiesa SS Crocifisso in Lavena Ponte Tresa.

Il riconoscimento è stato assegnato quest’anno al cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, al quale verrà consegnata la preziosa statuetta realizzata dallo scultore Carlo Cistaro.

Il Premio San Zosimo riveste una grande importanza per la comunità di Lavena Ponte Tresa e di tutto il comprensorio, essendo stato conferito, nelle scorse edizioni a Papa Francesco, e ad alcune importanti personalità ecclesiastiche, come i cardinali Salvatore De Giorgi, Angelo Scola, Robert Sarah, Louis Raphael I Sako, l’arcivescovo Georg Gänswein (segretario particolare di Papa Benedetto XVI) e a varie personalità del mondo della cultura e della scienza tra le quali Ennio Morricone, Riccardo Muti, Andrea Bocelli, Giuseppe Tornatore e Antonino Zichichi, Claudia Koll e, per alcune sezioni speciali, a suor Maria Gloria Riva e Simona Atzori.

Alla cerimonia, la cui presentazione sarà curata da Anna Politi, interverranno la mezzosoprano Julia Gertseva, i cori “Don Giorgio Quaglia”, “Voci Bianche sul Ceresio” (entrambi fondati e diretti da Stefano Cropanese, che è anche l’ideatore del Premio San Zosimo) e l’ensemble strumentale “Milaresol”, diretto dalla violinista Natalia Carpenco.

Il premio e la serata sono organizzati dall’Associazione Culturale Reatium con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lavena Ponte Tresa e della Comunità pastorale Quattro Evangelisti.

L’ingresso è libero e gratuito.