La fascia di capitana della UYBA sarà di Jole Stevanovic

Una capitana straniera per la Unet E-Work Busto Arsizio: i “gradi” lasciati liberi dall’azzurra Alessia Gennari, passata a Monza, saranno infatti indossati da Jole Stevanovic, una delle giocatrici confermate dalla società biancorossa per la stagione 2021-22. La centrale serba è stata investita del ruolo dallo staff tecnico sia per le qualità tecniche sia per la personalità e il carisma che le sono riconosciute.

La sua vice sarà invece un volto nuovo della UYBA, Lucia Bosetti, una delle atlete più rappresentative della pallavolo italiana: la 32enne di Albizzate è giocatrice di enorme esperienza sia in campo italiano sia internazionale e affiancherà Stevanovic nel ruolo.

«Sono molto felice e onorata di ricoprire il ruolo di capitano di questa squadra e anche di rappresentare questa famiglia e questa grande società – ha detto Stevanovic al sito ufficiale biancorosso – Ringrazio tutti per la fiducia nei miei confronti e per questa grande opportunità che mi viene data. Sono molto ambiziosa, è una caratteristica del mio carattere che mi ha sempre contraddistinta: spero per questo di portare in alto la UYBA, insieme a nostri tifosi».