La voglia di riscatto dei ragazzi: “Rivincita” di Arian

I bambini crescono, non tutti insieme, ciascuno con i suoi tempi e non sempre vengono accettati e rispettati: “Ho scelto questa canzone perché rispecchia molto come mi sentivo da piccola a scuola e in mezzo ai miei compagni di classe – scrive una ragazza della coop LaBanda – Penso che sia in grado di esprimere molto bene come si sentono o come si sono sentiti in precedenza tanti adolescenti.

Questa canzone secondo me vuole fare passare il messaggio che non bisogna dare ascolto a chi ci giudica, perché solo noi sappiamo cosa è giusto o sbagliato per noi stessi, e che tutti valiamo, tutti possiamo farcela”.

Rivincita

di Arian

Ricordo quel bambino

che sin da piccolino

veniva sempre deriso

e sempre preso in giro

ma infondo ormai è passato

ormai è cresciuto e ce l’ha fatta

ha vinto perché ha sempre lottato ricordo quel bambino

che sin da piccolino

veniva preso in giro

tornava a casa con dei lividi che nascondeva

tirandosi su quella felpa fatta di seta

mentre dentro piangeva

passava le ore in quella stanza buia

aveva freddo e nascondeva le urla

ma lui non diceva niente lui non vuole farvi pena

in classe era assente ma solo perché voleva

un posto in cui nessuno lo avrebbe ferito

un posto in cui nessuno gli avrebbe tolto il sorriso

lui lo sapeva di essere diverso

lui non si abbatteva

lui combatteva

perché sapeva

lui lo diceva

un giorno avrò la mia rivincita

per tutte le volte che mi hai detto tanto non ce la farai

com’è sentirsi niente in mezzo alla gente e tu che ne sai

vuoi la mia storia

te la racconto

a scuola quel sorriso

finto sul volto

e lo portavo con me

era parte di me

di avere tutto sai non mi importava

ho scelto la strada

per cambiare strada

e non sai quanto ho camminato con quelle scarpe rotte

quando sotto una pioggia di vetro mi chiudevano le porte

ma un giorno avrò la mia rivincita per tutte le volte che mi hai detto tanto non ce la farai

com’è sentirsi niente in mezzo alla gente tu che ne sai

ed ho gridato al cielo

e lui ha pianto per me

ma ora che finalmente c’è uno spiraglio di sole

tra le nuvole voglio dirti che

che quel bambino è cresciuto

ed ha preso per mano tutti i problemi

e li ha portati lontano

più in alto del cielo

come un aeroplano

pronto per ricominciare

da capo

da una pagina nuova

è da una pagina vuota

che puoi riscrivere la storia

e griderò a squarciagola per l’ultima volta

queste ferite saranno il mio punto di forza

e un giorno avrò la mia rivincita per tutte le volte che mi hai detto tanto non ce la farai

com’è sentirsi niente in mezzo alla gente tu che ne sai

ed ho gridato al cielo

e lui ha pianto per me

ma ora finalmente c’è uno spiraglio di sole tra le nuvole