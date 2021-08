L’addio a Cele Daccò, vera mecenate tra Orago e Lugano

L’hanno salutata a Montagnola, nei dintorni di Lugano, con una cerimonia funebre tenutasi nel pomeriggio di giovedì 5 agosto. E la ricorderanno anche a Orago, il paesino dove le sue ceneri riposeranno a fianco del marito: grande commozione, affetto e gratitudine hanno accompagnato l’addio a Cele Daccò, illuminata mecenate che ha sostenuto tante realtà tra Lombardia e Ticino, soprattutto nel campo della scienza.

Celestina Daccò si è spenta a 102 anni di età martedì scorso: residente a Montagnola, vedova dal 1975 dell’industriale Aldo Daccò, ha avuto un ruolo importantissimo nella nascita dell’Usi, l’Università della Svizzera italiana e della facoltà di Teologia di Lugano. Per far nascere quella istituzione mise decine di milioni di franchi, dando una scossa ad un progetto che attendeva da tempo e che vide poi aggregarsi anche città di Lugano e Cantone. Sempre in Ticino ha sostenuto l’IRB, l’Istituto Ricerche Bellinzona e il lavoro del professor Lanzavecchia, in particolare in quest’ultimo biennio segnato dal Covid.

Ma il suo impegno sociale non si esauriva solo in Ticino: in Italia, con la Fondazione dedicata anche al marito Aldo, è interventa soprattutto in due Comuni, quello di Jerago con Orago e quello di Gaggiano (nel Sud Milano), entrambi legati alla storia di famiglia. E ancora l’istituto di ricerca Mario Negri e l’Università di Ferrara, che ospita un Centro Studi di metallurgia dedicato ad Aldo Daccò (l’imprenditore è stato anche fondatore e presidente fino al 1956 della associazione di categoria delle imprese metallurgiche).

Nella cerimonia funebre è stata ricordata dall’avvocato Fulvio Pelli della Fondazione, da don Matteo parroco di Montagnola e ancora da Emilio Aliverti, sindaco di Jerago con Orago, paese che ha ricevuto grandi donazioni nell’ultimo decenni, tra cui una piscina e un centro medico aperto nel 2014.

«È nostra intenzione, come Comune e in accordo con la Fondazione, organizzare quanto prima un evento di rilievo per ricordare la sua figura, invitando tutte le personalità che hanno potuto collaborare con lei» dice Aliverti.