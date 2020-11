Incidente sul lavoro in Ticino, ferito un operaio italiano

Un operaio italiano è rimasto ferito a causa di un incidente sul lavoro questa mattina – martedì 10 novembre – intorno alle ore 9 a Montagnola, una località che si trova vicino a Lugano e che frazione del comune di Collina d’Oro.

L’uomo di 50 anni – non è stato comunicato il suo comune di residenza – era impegnato in un cantiere di vicolo delle Scuole e stava lavorando con un piccolo escavatore; una volta sceso dal mezzo è però rimasto incastrato sotto al mezzo con una gamba.

Il ferito è stato soccorso dal personale della Croce Verde di Lugano giunti sul posto insieme ai pompieri di Lugano, intervenuti per liberarlo, e agli agenti della Polizia Cantonale che si occuperanno delle indagini. Il 50enne è quindi stato trasportato in ospedale a causa delle gravi ferite riportate alla gamba, ma non è in pericolo di vita.