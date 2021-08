Lavena Ponte Tresa saluta il generoso Primo Binda

Un altro lutto per la comunità di Lavena Ponte Tresa, che in questa estate ha dato l’addio a diverse persone importanti per la vita del paese.

Nei giorni scorsi si è spento a 76 anni Primo Paolo Binda, imprenditore in Canton Ticino che a Lavena Ponte Tresa ha dedicato sempre tutto lo spazio lasciato libero dal lavoro.

Assessore al bilancio per oltre un decennio a partire dagli anni ’90, appassionato protagonista del dibattito e della vita civica di quegli anni, ma anche impegnato attivamente nel Comitato Carnevale, nella Lavena Tresiana e nella gestione economica della Parrocchia di Ponte Tresa fino al 1992, Primo Paolo Binda si è messo sempre a disposizione della comunità, come ricorda l’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa rendendogli omaggio sulle sue pagine social.

Anche i dirigenti e i calciatori dell’associazione sportiva Lavena Tresiana piangono Binda, da sempre vicino al mondo dello sport: prima come calciatore e poi apprezzato e solerte vicepresidente della Lavena Tresiana Calcio.