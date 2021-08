Luca Marino, il nuovo singolo è “Sotto lo stesso sole”

Luca Marino arriva con il secondo capitolo della sua “trilogia estiva” “Sotto lo stesso sole”. Non fosse per tutto ciò che sotto-intende si tratta di un vero e proprio tormentone estivo.

Un’ istantanea del presente, un brano profondamente ritmico quanto critico in cui si mette in luce l’esistenza ed il senso dell’umanità in questo pianeta attraverso tre punti di vista diversi.

Quello di un giovane sempre più disilluso, quello di un artista/politico sempre in cerca di consensi facili e quello di un migrante che sta affogando nel mediterraneo. Tre scorci di vite apparentemente diverse ma accumunate dal dato di fatto che viviamo tutti sotto lo stesso sole. Da Catania a Milano, da Israele a Il Cairo senza dimenticare Damasco.

Con questo nuovo singolo e con “Mi Manchi”, che uscirà il 24 agosto, il cantautore errante prosegue verso quello che sarà il suo quinto album. Attraverso la pubblicazione di singoli come fossero post Luca Marino sta mettendo insieme quello che sarà “una musica + umana”.

“una musica più umana” sarà… o meglio è un album social e sociale creato insieme ai follower in rete e alle persone incontrate per strada e durante i concerti. Sarà composto di canzoni figlie del momento, uniche, come l’esperienza di un concerto.

Contemporaneamente e compatibilmente alla situazione sanitaria continua anche lo “Street Tour”. È possibile restare aggiornati settimanalmente sulle date e sulla creazione dell’album seguendo Luca Marino sui suoi canali social e sulle piattaforme di streaming.