A Luino l’esercente che protesta contro il green pass: “Nel mio locale accesso libero”

«Il green pass è anticostituzionale, pertanto, questo locale dà libero accesso a tutti!» così cita il cartello affisso sulla vetrata del bar Crystal Lake, da poco aperto e che affaccia sul lago Maggiore.

Una furba trovata pubblicitaria, una provocazione, oppure questo esercente farà sul serio, rischiando le sanzioni previste dalla legge?

«L’ho fatto perché è impensabile che noi baristi/ ristoratori abbiamo l’obbligo di chiedere ai clienti il green pass, facendo così una selezione tra chi può o non può entrare a consumare seduto. È una questione di discriminazione. Io non sono assolutamente contro il vaccino ma sono per la libertà di scelta. Ognuno deve avere la libertà di decidere se vaccinarsi o meno e con il green pass questa condizione viene praticamente negata» così spiega Antonello Lai (foto), il titolare del bar che ha deciso di lasciare il cartello esposto anche domani, quando entrerà in vigore l’obbligo di Certificazione Verde.

Diverse sono state le considerazioni che lo hanno portato a compiere questa azione: «In autogrill e nel centro commerciale perché non verrà richiesto? Perché una persona senza green pass può consumare al bar e non seduto? Perché ad essere maggiormente colpite sono sempre le categorie come le nostre? Bar, Ristoranti» continua Antonio.

Una scritta che viene immortalata e poi pubblicata sui social e che in pochi minuti fa il giro di tutto il web, scatenando molti commenti da parte della community: chi a favore e chi assolutamente no.

«Sono un vecchio partigiano che lotta per la libertà e non per il green pass» così si definisce Antonello che nonostante i numerosi attacchi e le numerose critiche non vuole “arrendersi” protraendo la permanenza del cartello «fin quando non finirà tutto questo» conclude.