Minacce alla compagna a Castellanza, arrestato un 50enne

Non voleva arrendersi alla fine della storia e per questo continuava a minacciare e perseguitare la sua ex compagna. Per questo è finito in manette un uomo 50enne, di origini albanesi, residente a Castellanza.

L’uomo è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e Operativo di Busto Arsizio guidato dal capitano Saponaro.

I maltrattamenti e le minacce nei confronti dell’ex compagna, cittadina rumena, anche lei residente a Castellanza: la donna lo aveva denunciato, il Gip di Busto Arsizio ha emesso un’ordinanza eseguita appunto nella notte.

L’uomo è finito agli arresti domiciliari nella sua casa a Legnano, dove era andato a vivere dopo la fine della relazione alla quale non si rassegnava.