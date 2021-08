È morto a 97 anni Angelo Zegna

È morto all’età di 97 anni Angelo Zegna, fino a una quindicina di anni fa a capo del gruppo tessile biellese fondato dal padre Ermenegildo.

Risiedeva a Lugano in Svizzera, ma è mancato nella casa di famiglia a Trivero, nel cuore delle colline biellesi che sono state il motore dello sviluppo laniero e tessile.

Ermenegildo Zegna è stata è oggi la principale azienda del territorio (il gruppo, ora guidato da Gildo come amministratore delegato e Paolo come presidente, si è quotato in borsa a New York nel luglio scorso).

In passato, con il capostipite Ermenegildo, la famiglia ha ricoperto anche un rilevante ruolo sociale, con la creazione di strutture per i dipendenti e la strada “Panoramica Zegna” per l’accesso e la valorizzazione delle Alpi biellesi, che ha poi dato origine anche alla Oasi Zegna.