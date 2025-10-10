Varese News

Vivi la magia del foliage in Oasi Zegna: un viaggio d’autunno tra natura, colori e benessere

Ogni autunno l’Oasi Zegna si veste di colori: dal 4 ottobre al 2 novembre escursioni al Bosco del Sorriso ogni weekend; dall’1 al 9 novembre camminate nella Brughiera e visite al Santuario e Casa Zegna. Un’autentica esperienza sensoriale d’autunno

Turismo, Gite ed Escursioni

04 Ottobre 2025 - 09 Novembre 2025

Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, i boschi dell’Oasi Zegna si trasformano in un palcoscenico naturale unico, dove la tavolozza dei colori regala emozioni indimenticabili. Le chiome dei faggi, betulle e delle tante altre varietà botaniche presenti, si accendono in una sinfonia di marroni caldi, rossi intensi, gialli luminosi, rosa delicati, aranci vibranti e persino sfumature di viola, creando un mosaico cangiante che accompagna il visitatore lungo sentieri e panorami unici.

I luoghi più suggestivi per ammirare questo fenomeno sono il Bosco del Sorriso, raggiungibile da Località Bocchetto Sessera, che tra ottobre e inizio novembre regala vedute spettacolari, e i boschi della Brughiera, che si accendono di colori da inizio a metà novembre. Per un’esperienza particolarmente immersiva, e della durata di più giorni, consigliamo di percorrere il Cammino di Ermenegildo (3 tappe, 51 km), particolarmente magico in autunno.

Il foliage tra i boschi dell’Oasi Zegna è un invito a rallentare, camminare nella natura e lasciarsi sorprendere da dettagli sempre nuovi: un tappeto di foglie che scricchiola sotto i passi, la luce che filtra tra i rami, l’aria frizzante che profuma di bosco. Dai percorsi più facili alle escursioni più impegnative, ogni cammino diventa un’esperienza sensoriale che unisce bellezza paesaggistica e benessere interiore. Esperienze da vivere in autonomia o in gruppo.

Durante questo periodo infatti, il territorio propone un ricco calendario di attività per vivere l’autunno in tutte le sue sfumature: dalle escursioni guidate con esperte guide naturalistiche, che svelano curiosità botaniche e scorci nascosti, ai workshop di acquerello, dove i partecipanti possono imparare a dipingere i paesaggi infiammati dai colori stagionali. A queste esperienze si affiancano le pratiche di forest bathing, immersioni nei boschi per ritrovare equilibrio e pieno contatto con la natura, e le visite agli spazi e alle mostre di Casa Zegna.

Le esperienze da non perdere alla scoperta del foliage

Passeggiate accompagnate nel Bosco del Sorriso

Ogni sabato e domenica dal 4 ottobre al 2 novembre 2025 le guide OverAlp vi accompagneranno alla scoperta del Bosco del Sorriso, in Località Bocchetto Sessera: un luogo magico dove ritrovare armonia e benessere immersi nella natura. Questo suggestivo percorso regala anche viste uniche sulla selvaggia Val Sessera, offrendo scorci indimenticabili lungo il cammino. L’escursione si trasforma in un’esperienza sensoriale tra abeti, faggi e betulle, circondati da colori, profumi e suoni che trasmettono energia e vitalità.

INFO SUL PERCORSO
Percorso: circa 5 km, con 100 metri di dislivello, lungo un ampio sentiero sterrato senza particolari difficoltà. Adatta a tutti.
Durata: circa 2 ore e mezza, andata e ritorno.
Accessibile anche ai cani, purché al guinzaglio.
PRENOTA QUI

Scopri il servizio navetta foliage attivo domenica 12-19 e 26 ottobre.

Escursioni alla Brughiera e visista a Casa Zegna

Ogni sabato e domenica dall’1 al 9 novembre 2025 la giornata inizia con ritrovo e colazione presso l’Agriturismo Il Faggio, seguita da un’escursione guidata in Brughiera, un luogo suggestivo a ridosso di Trivero Valdilana, dove natura e silenzio favoriscono armonia e benessere.
Durante il percorso sarà possibile osservare la trasformazione del paesaggio: a questa quota i castagni, le robinie e i boschi cedui che si preparano al riposo invernale offrono uno spettacolo mutevole e affascinante. Il pomeriggio è dedicato alla cultura, con la visita al Santuario della Brughiera, uno dei luoghi sacri più antichi della zona. A seguire, con un breve trasferimento in auto, ci si sposterà a Casa Zegna, archivio storico, centro culturale e museo della Fondazione Zegna, dove storia, arte e tradizione si intrecciano.

INFO SUL PERCORSO
Escursione a piedi: circa 2 ore e mezza. Adatta a tutti.
Accessibile anche ai cani, purché al guinzaglio.
Visite al Santuario e a Casa Zegna: occupa l’intero pomeriggio.
PRENOTA QUI

Un autunno per grandi e piccoli

Anche i bambini trovano in Oasi Zegna un luogo speciale: possono divertirsi a scoprire e riconoscere le diverse forme delle foglie, raccoglierle per creare piccoli erbari o lasciarsi stupire dai mille colori del bosco.
Un modo semplice e giocoso per avvicinarsi alla natura e vivere il foliage come un’esperienza di esplorazione e meraviglia.

Ammirare il foliage non è solo una passeggiata tra i sentieri: è un viaggio dentro l’autunno, dove la montagna si mostra nella sua veste più poetica e introspettiva. Che sia per una gita in famiglia, un trekking panoramico o una giornata di relax creativo, il foliage in Oasi Zegna regala a tutti la possibilità di vivere un momento di meraviglia autentica.

Resta aggiornato sulle iniziative proposte da Oasi Zegna.

