Musica e incontri, la festa del Partito Democratico a Schiranna ricorda il rock e Zamberletti

La festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese prosegue con un fine settimana dedicato al rock, al ricordo del padre della protezione civile e ai prodotti del territorio.

In particolare, venerdì 27 agosto la serata sarà animata dal gruppo Akoustica, che già si è esibito alla Schiranna durante l’estate riscuotendo un notevole successo.

Sabato 28 agosto l’area feste di via Vigevano ospiterà l’evento “Dal sottosuolo alla luce”, che promuove la candidatura del rock’n’roll a patrimonio immateriale dell’Unesco. L’iniziativa, presentata mercoledì 25 agosto a Palazzo Estense in una conferenza stampa a ritmo di rock, sarà l’occasione per parlare di musica e per ascoltare il rock’n’roll; nell’occasione sarà presentato il volume “Dal sottosuolo alla luce”, scritto da Pino Tuscano e stampato da Edizioni Il Cavedio, in cui viene ripercorsa l’avventura iniziata a Varese cinque anni fa con la nascita del “Movimento d’anca”, una esperienza che ha portato lo scorso anno alla approvazione a larga maggioranza da parte del consiglio comunale di Varese di una mozione che chiede l’inserimento del rock’n’roll tra i beni immateriali riconosciuti dall’Unesco.

L’evento sarà arricchito dall’intervento di Paul Gillman, celebre voce internazionale dell’heavy metal, che interverrà in videoconferenza, e Maria Elena Uzzo in rappresentanza dell’Ambasciata del Venezuela. Tra gli ospiti della serata anche Roberto Maroni, Aldo Pedron, Carmelo Genovese, Fiorenzo Croci e Alessandro Alfieri, oltre ai fratelli Simone e Alessia Di Gregorio, insegnanti di ballo rock. Per l’occasione la cucina proporrà la jambalaya, piatto tipico di New Orleans.

Infine, domenica 29 agosto sarà presentato, a partire dalle 21.30, “La luna sulle ali”. Il volume, redatto da Gianni Spartà e Lorenzo Alessandrini, con un ricordo del presidente della repubblica Sergio Mattarella, propone una biografia del padre della Protezione Civile, Giuseppe Zamberletti, e riflette sulla cultura dell’emergenza. Durante la presentazione l’autore dialogherà con il sindaco di Varese, Davide Galimberti.

Durante tutto il fine settimana la cucina proporrà, oltre al classico menu (fritto misto di pesce, grigliata, lasagne, panino con la salamella e patatine fritte, stinco di maiale, tagliatelle al ragù e ai funghi porcini, polenta e bruscitt), il risotto al vino rosso con fonduta di zola, da accompagnare con i vini varesini.

Per promuovere i prodotti del territorio, alla Festa sono infatti disponibili vini bianchi e rossi prodotti in provincia di Varese: Merletto e Monte Tabor della Tenuta Tovaglieri di Golasecca, Pascale e Tenore della Cascina Ronchetto di Morazzone, Verboso e Angliano della Cascina Piano di Angera, Filip della Cascina Filip di Travedona e Campo al Castello di Torrerossa, prodotto a Gazzada Schianno.

La festa si svolge alla Schiranna di Varese, in via Vigevano 26, vicino alla rotonda; mette a disposizione della clientela un ampio parcheggio e un’area attrezzata con giochi per i bambini. A fronte delle nuove disposizioni normative, l’accesso all’area della festa è consentito solo a fronte dell’esibizione del green pass.