Openjobmetis, 70 posti per l’amichevole. Beane arriva venerdì

Sarà limitata a 70 spettatori la platea della prima amichevole stagionale della Openjobmetis che sabato 28 agosto (ore 17,30) affronterà i campioni svizzeri dell’Olympic Friburgo sul parquet della Gressoney Sport Haus, il palazzetto della località valdostana dove i biancorossi stanno effettuando il classico ritiro in altura.

Il via alla “caccia al posto” è partita oggi (mercoledì 25) quando sulla pagina Facebook ufficiale della società sono uscite le modalità per avere uno dei posti a disposizione: è necessario effettuare una prenotazione via e-mail scrivendo a biglietteria@pallacanestrovarese.it comunicando il proprio nominativo. Per entrare al palazzetto – l’ingresso è gratuito – sarà inoltre necessario esibire il proprio green pass come da normative anti-covid in vigore.

Il test contro il Friburgo appare piuttosto interessante, perché l’Olympic (che ha vinto il titolo rossocrociato 2021 superando 3-0 in finale la sorpresa Basilea) ha dovuto anticipare la preparazione in vista dei preliminari di Champions League. Gli elvetici infatti disputeranno il secondo turno affrontando il 15 settembre la vincente di Spalato-Larnaca e per questo motivo la squadra di coach Aleksic dovrebbe già essere piuttosto avanti di condizione a differenza degli uomini di Vertemati.

Uomini che stanno lavorando in Valle d’Aosta in attesa di completare i ranghi con Anthony Beane: la guardia (foto in alto) è attesa in Italia per venerdì mattina (27 agosto) e salirà comunque a Gressoney per incontrare i compagni ed eventualmente effettuare una prima sgambata anche perché, jet leg a parte, l’americano è comunque annunciato in buona forma fisica. Difficile però che scenda in campo con il Friburgo viste le tempistiche. Il ritardo di Beane è dovuto, come noto, a problemi burocratici: il giocatore aveva smarrito il passaporto quando giocava a Roma e nei mesi scorsi aveva usufruito di una copia ma questa estate ha dovuto rifare la trafila per il documento. La richiesta risale al mese di giugno ma, evidentemente, tutto il mondo è paese e le autorità preposte hanno lavorato… con calma.