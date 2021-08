“Ora il capo è Silvio”: la Openjobmetis suda agli ordini del preparatore atletico

«Il vero capo adesso è Silvio Barnaba: abbiamo la fortuna di avere a disposizione un grande staff tecnico ma anche un ottimo preparatore atletico: sarà lui a comandare gli allenamenti qui a Varese dove di basket ne vedremo molto poco. Poi, dalla prossima settimana a Gressoney, entreremo nel vivo sia dal punto di vista del sistema offensivo, sia da quello dei meccanismi difensivi».

Detto fatto: le parole pronunciate da Adriano Vertemati nella conferenza stampa che ha aperto la stagione della Openjobmetis si sono tramutate in realtà sul parquet della Enerxenia Arena. Pochi esercizi individuali hanno presto lasciato spazio a palloni utilizzati come “strumenti” per la postura, a tappetini blu stesi intorno al campo di gioco, ad allungamenti, scatti e dribbling senza la sfera, utili a mettere benzina nel capiente serbatoio dei “giganti del basket” varesino. Poi, nel finale, riecco “l’arancia” ma solo per esercizi di tiro.

A comandare le operazioni, come spiegato da Vertemati, Silvio Barnaba: pugliese di Canosa, 51 anni, il preparatore è alla quarta stagione biancorossa dopo aver lavorato anche ad Avellino e nel settore squadre nazionali dell’Italia. A un primo sguardo, comunque, i giocatori di Vertemati sono arrivati a Varese dopo avere fatto i “compiti a casa” (anche se qualcuno – il primo a cedere è il giovane Caruso – accusa il colpo dello sforzo).

I cestisti che già erano sotto contratto con la Openjobmetis avevano a disposizione un programma personalizzato per arrivare “attivi” ai primi allenamenti così da avere una base atletica solida sulla quale innestare il lavoro collettivo. Una situazione particolare è quella di Jalen Jones, monitorato da tempo sia a distanza sia in presenza (in occasione del suo primo ritorno a Masnago) dopo l’infortunio al tendine d’Achille patito nella scorsa stagione.

«Per quanto riguarda i nuovi acquisti – spiega di nuovo Vertemati – quando li abbiamo ingaggiati abbiamo subito provveduto a organizzare un colloquio con Barnaba, così da stilare un primo programma di lavoro specializzato. Dai suoi primi report, devo dire che la risposta dei ragazzi è positiva: sono arrivati tutti in buone condizioni». In attesa di vedere Beane, Kell ed Egbunu, con questi ultimi due impegnati alla Summer League di Las Vegas.

Un plus utile soprattutto per un gruppo che ha proprio nella prestanza fisica una delle proprie prerogative, per una precisa scelta da parte della dirigenza e dello staff tecnico. Il trend di lavoro proseguirà anche durante l’anno: Varese non disputerà le coppe e quindi dovrà affrontare una partita a settimana. Con dieci giocatori “senior” in organico, l’idea è quella di tenere sempre alta l’intensità così da poter schiacciare sull’acceleratore ogni domenica.