“L’ospedale di Somma deve essere rafforzato, non depotenziato”

Evitare il depotenziamento dell’ospedale di Somma, difendere la chirurgia oculistica, rilanciare anzi il “Bellini” come presidio locale. È quanto viene riportato nella proposta di ordine del giorno presentata a Somma Lombardo dal consigliere comunale Claudio Brovelli, della Sinistra per Somma.

Il tema è aperto (nuovamente) da un mesetto, da quando sono emerse le preoccupazioni di un depotenziamento dell’ospedale. In particolare con l’idea di rinunciare alla parte chirurgica dell’oculistica, che aveva dato una specializzazione e dunque una prospettiva di lungo termine al presidio sommese. Una buona base per assicurare così anche tutta una serie di servizi collaterali.

«È per lo meno paradossale e contraddittorio che mentre il Governo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha stanziato ingenti somme per la sanità e la stessa Regione nelle linee guida della approvata riforma Sociosanitaria Lombarda sottolinea finalmente la necessità del potenziamento della rete territoriale, si ipotizzi la soppressione di servizi ospedalieri efficienti come è appunto la chirurgia oculistica del Bellini» osserva Brovelli.

«Per questo motivo ho presentato un Ordine del Giorno per la difesa e la valorizzazione dell’Ospedale Bellini, struttura al servizio della popolazione di un territorio ben più vasto del nostro Comune. L’ho fatto perché, prima ancora di essere un consigliere comunale, sono un ex sindaco che durante il proprio mandato ha dovuto affrontare situazioni simili».

Brovelli è un ex sindaco rispettato, anche nel suo ruolo ancora di uomo di una parte politica (è consigliere della sinistra) si richiama proprio al ruolo istituzionale e a una collaborazione trasversale sul tema, nell’arco di un ventennio e più.

«Ricordo che la posizione dell’allora Amministrazione di centrosinistra fu sostenuta da tutti i consiglieri, anche quelli di minoranza. Analogamente questo si verificò nel 2005, quando la maggioranza passò al centrodestra. Per questo confido che l’Ordine del Giorno a sostegno della valorizzazione dell’Ospedale Bellini e contro ogni ipotesi di depotenziamento venga approvata all’unanimità, interpretando così unitariamente le esigenze della popolazione non solo sommese».

Questo il testo della proposta: