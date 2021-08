Più Gallarate e Gente di Gallarate, si presentano le liste di Sonia Serati

La scadenza per la presentazione formale è sabato alle 12, ma ormai le liste per elezioni amministrative 2021 a Gallarate sono pronte.

O almeno: sono pronte le liste dei quattro candidati sindaci certi.

Se Cassani e Silvestrini sono sostenuti ognuno da una ampia coalizione di partiti e civiche, se Massimo Gnocchi è il “classico” candidato civico sostenuto da una compatta lista civica cresciuta intorno all’aspirante sindaco (Obiettivo Comune Gallarate), interessante è anche la mini-coalizione di Sonia Serati: candidata sindaca espressione di PiùGallarate, ma che avrà a suo sostegno anche una seconda lista, Gente di Gallarate.

La presentazione di questa lista verrà ufficializzata mercoledì 1 settembre alle 18:30 all’osteria Il Mercantò di via Postporta. Gente di Gallarate ha ereditato il nome di una lista comparsa già nel 2016, allora per il sindaco Cassani: il brand – per così dire – appartiene a Marco Tizzoni, ex leghista che aveva creato la prima civica a Rho ed era divenuto noto per aver denunciato un tentativo di corruzione mafiosa.

(Nella foto: manifesto di Gente di Gallarate nelle vie della città)

Dopo Gente di Gallarate, venerdì si presenterà anche la lista di PiùGallarate, il gruppo civico attivo da due anni e da cui è emersa la candidatura di Serati: l’appuntamento è alle 18.30 alla Enoteca Croci in piazza Libertà.

Nella lista di PiùGallarate, insieme al gruppo “storico” animato soprattutto da un gruppo di trentenni, si sono aggiunti i candidati della componente dei “ferrazziani” Libertà per Gallarate (centrodestra in rottura con Cassani, capitanati da Luca Carabelli) e Leonardo Martucci, ex Forza Italia che era passato sui banchi dell’opposizione. La lista Gente di Gallarate invece è animata invece da ragazzi giovani, che si sono lanciati nell’avventura elettorale.