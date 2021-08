Polizia Locale di Venegono Inferiore, intensificati i controlli sul territorio

La nuova assunzione di un agente e l’allentamento dei vincoli imposti dalle norme anti-Covid hanno permesso dall’8 luglio scorso la ripresa dei servizi intercomunali, garantendo una maggiore presenza della Polizia Locale sui territori di Castiglione Olona, Venegono Superiore ed Inferiore e Vedano Olona.

Dal 19 luglio la Polizia Locale di Venegono Inferiore ha ampliato anche gli orari di servizio per garantire la presenza ininterrotta di tre operatori dalle 7:30 del mattino alle 18:30 del pomeriggio; sono anche previsti turni serali o festivi in occasione di eventi e per controlli di polizia stradale nei fine settimana, soprattutto a contrasto delle guide in stato di ebrezza.

Al termine del periodo a cavallo di Ferragosto verrà ripresa anche l’attività di apertura al pubblico dello sportello della Polizia Locale senza necessità di fissare preventivamente un appuntamento, modalità che comunque continua ad essere garantita dall’inizio delle restrizioni imposte dalla fase emergenziale nella quale ci troviamo.

Questa settimana iniziano i lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, dando priorità alla messa a norma degli attraversamenti pedonali ed alla creazione di un punto in piazza Lamperti attualmente mancante.

Dopo Ferragosto inizieranno anche i lavori per l’installazione dei due varchi necessari alla lettura targhe dei veicoli in transito: ottenuto da Regione Lombardia un contributo di 25.000 €, il massimo ottenibile dal bando, per la realizzazione dell’intero impianto che servirà ad individuare i veicoli in transito e non in regola con le normative anti inquinamento, prive di assicurazione o di revisione; effetto indiretto ma altrettanto importante, sarà quello di individuare tutte le auto in transito ed in caso di eventi criminosi, non ultimo lo spaccio di droghe in località Pianbosco, poter effettuare analisi sui veicoli transitati risalendo ai proprietari. Il secondo varco verrà posizionato in corrispondenza del sottopasso di Via D.Chiesa. Tutti i dati registrati dall’impianto saranno gestiti nel rispetto delle normative europee sulla tutela dei dati personali e secondo le indicazioni dettate dal Garante della Privacy.