Pro Patria, la FeralpiSalò fa ricorso per la Coppa Italia

La Tim Cup è equivalente alla Coppa Italia di Serie C? Sarà questa la domanda alla quale il tribunale sportivo dovrà rispondere dopo la richiesta della FeralpiSalò di vittoria a tavolino per la gara di Coppa Italia di Serie C. (Foto Instagram)

I fatti: sabato 21 agosto i tigrotti hanno vinto 1-0 sul campo a Salò (campo storicamente stregato per i bustocchi) aggiudicandosi il passaggio del turno di Coppa Italia di Serie C. In campo, tra i titolari scelti da mister Luca Prina, figurava anche Andrea Boffelli.

Proprio sulla posizione del difensore di scuola Atalanta si muove la richiesta della società bresciana. Boffelli, infatti, è stato espulso nella partita del 30 settembre 2020 a Vicenza, valida per la Coppa Italia (quella di Serie A, per intenderci). Secondo il club gardesano – e il regolamento sembra non essere particolarmente limpido sotto questo punto di vista – avrebbe dovuto scontare il turno di squalifica e non scendere in campo.

La “difesa” della Pro Patria, invece, fa leva sulla distinzione della Tim Cup e della Coppa Italia di Serie C, valutandole due competizioni separate.

Venerdì 27 agosto il giudice sportivo si pronuncerà sulla vicenda, come da comunicato:

In relazione alla gara Feralpisalo – Aurora Pro Patria del 21.08.2021 ed al ricorso presentato dalla società Feralpisalò S.r.l.,

Il Giudice Sportivo presso la Lega Pro Dr. Stefano Palazzi, ai sensi dell’art. 67.6 del CGS, fissa la data in cui assumerà la relativa pronuncia per il giorno venerdì 27 agosto 2021.