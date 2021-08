Proseguono in val Brembana le ricerche del 71enne di Cislago scomparso da sabato

A Serina – in provincia di Bergamo – proseguono le ricerche del 71enne disperso, turista venuto da Cislago, in provincia di Varese (foto d’archivio).

L’uomo è scomparso da sabato. I tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas, i Vigili del fuoco e la Protezione civile stanno lavorando insieme per ritrovarlo: nella giornata di lunedì hanno messo in campo una cinquantina di soccorritori, con le unità cinofile e con l’ausilio dei droni.

Oggi le squadre specializzate esamineranno i torrenti e i corsi d’acqua. Lunedì le squadre erano state attivate poco prima delle 10:00 in località Mezzoldo, perché alcune persone avevano sentito grida di aiuto: non era un falso allarme, si trattava di una donna di Milano del 1956 che era uscita di casa ieri mattina per una passeggiata ma poi si è fatta male a una gamba e non è più riuscita a rientrare. Sul posto sono così arrivate le squadre del Cnsas e i Vigili del fuoco; è stata immobilizzata e portata all’ambulanza, per il trasporto in ospedale.

Il 71enne si trovava in vacanza Valpiana, paese nella valle a pochi chilometri da Serina, la località dove si ritiene si sia perso.