Si tuffano nel Ticino e non riemergono, sommozzatori al lavoro a Turbigo

(Immagine di repertorio) – I sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti nella mattina di Ferragosto a Turbigo, in via Novara, per la ricerca di due persone che risultano scomparse nelle acque del Ticino.

Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo di 31 anni e di un’altra persona di cui è stata segnalata la scomparsa attorno alle 11,30.

Sul posto sono al lavoro oltre ai Vigili del fuoco di Milano, i Carabinieri di Legnano, e i mezzi di soccorso sanitario.

(notizia aggiornata alle ore 11,56 di domenica 15 agosto – Seguono aggiornamenti)