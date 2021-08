Esperti di comunicazione digital: corso di formazione IFTS di Confcommercio e Its Incom 

Digital Strategy, Social Media Marketing, Strategie SEO e SEM, Business Intelligence. Sono queste le materie di studio del nuovo corso di alta formazione post diploma che Fondazione Its Incom e Confcommercio Varese avvieranno a ottobre con l’obiettivo di creare esperti di comunicazione digital per i settori del commercio, del turismo e del terziario in generale.

La globalizzazione e la digitalizzazione ampliano le opportunità di presentare prodotti e servizi a nuovi clienti su mercati potenzialmente illimitati. Per promuoversi e sapersi orientare tra le nuove regole della concorrenza, però, sono richieste competenze e tecniche che vanno dalla Digital Strategy alla Digital Communication.

Proprio con la finalità di creare queste professionalità è stato costruito il percorso formativo, che analizza in profondità le opportunità date dalle competenze tecnologiche collegate all’industria 4.0, senza dimenticare l’impatto delle emozioni nella comunicazione interpersonale, come il saper cogliere le esigenze implicite del cliente, “vendere” valore, benefici e soluzioni o gestire un ambiente proficuo con al centro la “Customer Care”.

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

Il corso IFTS di un anno offre una formazione di 1000 ore, di cui 560 d’aula, con professionisti e manager del settore, e 440 di tirocinio in azienda, per preparare una figura capace di agire sulle strategie di Marketing digitale, Customer Relationship Management (CRM), E-commerce. Verranno analizzate e acquisite competenze di Agile Project Management e affrontati strumenti di project management e Growth-Driven Design per la gestione di progetti di marketing e comunicazione basati sui dati.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il “Tecnico di digital strategy e customer care” opera in aziende dei settori commercio, turismo e terziario e ovunque si possano automatizzare e velocizzare alcuni processi attraverso soluzioni tecnologiche e di ICT, migliorando, nel contempo, la relazione con il cliente.

Avrà competenze specifiche quali Analisi della clientela, Big Data Analytics, Database, CRM, Google Data Studio, Growth Hacking, fondamentali per definire le

strategie di gestione delle interazioni con la clientela attuale e potenziale oltre che per mantenere e aumentare, nel tempo, i flussi di vendita.

CORSO COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

« Il corso IFTS rientra nel Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo – spiega la coordinatrice del corsi di ITS Incom Rosaria Ramponi – È riservato ai giovani tra i 19 e i 29 anni, che si trovi in una situazione di inoccupazione o disoccupazione. Le lezioni inizieranno a metà di ottobre e chiederanno una frequenza diurna con orario di massima 9-13 e uno o due giorni a settimana a giornata intera (9-13/14-18) per avvicinare il più possibile l’attività formativa alle modalità aziendali. Al termine viene rilasciata la certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore, di IV° livello EQF.

CERTIFICAZIONE IN USCITA

Al termine del percorso gli allievi conseguono la certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore, di IV° livello EQF riconosciuta a livello europeo