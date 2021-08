Spinte e gomitate dopo il furto, 23enne arrestata fuori dal supermercato a Olgiate Olona

Paga solo un prodotto e nasconde il resto della merce (non si trattava di generi di prima necessità) nella borsa ma l’addetto alla sicurezza di un supermercato di Olgiate Olona la ferma e lei reagisce con una spinta e una gomitata alla cassiera.

Ad attenderla fuori, però, ieri sera (attorno alle 19, ndr) c’erano i Carabinieri della Stazione di Castellanza che l’hanno vista correre e non hanno esitato a fermarla. I militari erano in zona per un giro di routine nella zona commerciale del paese, lungo la via per Fagnano, quando hanno visto la ragazza correre a perdifiato. Dalla perquisizione è saltata fuori la merce rubata e sono scattate le manette per rapina impropria.

Così è scattato l’arresto per una ragazza del ’98 che gravita nella zona di Busto Arsizio, dove ha già collezionato qualche precedente analogo. Il provvedimento è stato convalidato nell’udienza del processo per direttissima che si è svolto questa mattina in Tribunale a Busto Arsizio.