Tenta di strangolare la ex e la violenta a Cesena, 66enne di Busto Arsizio arrestato

Un uomo di 66 anni residente a Busto Arsizio è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì per aver tentato di strangolare con un cappio la ex-compagna e averla violentata. Le manette sono scattate proprio a Busto Arsizio, dove era tornato dopo l’aggressione non senza continuare a minacciare la vittima via telefono.

I fatti risalgono al 12 agosto ma l’arresto è avvenuto il 17 agosto, grazie alla collaborazione dei colleghi della Questura di Varese. La donna, infatti, si è prima rivolta al locale ospedale per farsi curare le ferite riportate e poi ha sporto denuncia in Questura mostrando il cappio con il quale l’ex ha tentato di ucciderla e i segni sul collo.

Come riporta l’Ansa il bustese avrebbe fatto irruzione in casa dell’ex compagna e le avrebbe stretto al collo un cappio, provando a strangolarla. La vittima sarebbe riuscita in un primo momento a liberarsi grazie al suo cane, un rottweiler, che ha attaccato l’uomo. Approfittando del frangente la vittima sarebbe uscita dall’abitazione provando a chiedere aiuto ma il 66enne l’ha raggiunta, trascinata in casa e avrebbe abusato di lei. Una volta che si è allontanato ha continuato a mandare alla donna ripetuti messaggi con minacce di morte e di violenza.