Trasporti, Balotta: “Atm chiede agli altri di cambiare gli orari perché non vuole cambiare lei”

Dario Balotta, presidente dell’Osservatorio nazionale sulle liberalizzazioni di trasporti e infrastrutture, interviene sulla questione dei trasporti pubblici a Milano, accusando Atm di non voler mettere in campo i cambiamenti necessari per affrontare una diversa organizzazione dei trasporti funzionale alla situazione dovuta alla pandemia.

«Il presidente di ATM, Arrigo Giana, insiste: a settembre dovranno essere le scuole e le attività produttive e commerciali – praticamente tutti – a scaglionare gli orari, perché l’azienda non sa, o non vuole, modificare i suoi per venire incontro alle esigenze dei cittadini, lavoratori, consumatori o studenti che siano – dice Balotta – In pratica, tutti devono cambiare il loro stile di vita perché ATM non vuole cambiare il suo modello organizzativo, tanto può continuare a godere delle garanzie pubbliche derivanti dalle proroghe degli affidamenti diretti e dai contributi pubblici corposi ricevuti in pandemia».

Balotta fa presente anche le difficoltà legate a questi primi agosto: «In città le corse dei mezzi, nella prima settimana di agosto di forte ripresa delle attività produttive e commerciali, siano già state ridotte a quelle di ferragosto, e sui bus anziché il distanziamento ad essere assicurato è l’assembramento. Una programmazione rafforzata in questa settimana avrebbe ridotto i disagi e, forse, anche contagi».