Ubriachezza molesta, ambulanza e lite in piazza a Gallarate

Prima mattina un po’ agitata in piazza Libertà a Gallarate, per un malore legato all’abuso di sostanze alcoliche e poi per un diverbio. Tutto accaduto dentro al gruppo di persone con dipendenze che frequenta il centro della città (se n’è discusso molto mesi fa dopo la rimozione di alcune panchine).

Poco prima delle 9 del mattino una persona del gruppo – un uomo di 45 anni – si è sentita male: nonostante l’ora mattutina aveva già ingerito una gran quantità di alcol. È intervenuta un’ambulanza, che ha portato l’uomo in ospedale al Sant’Antonio Abate (comunque in codice verde, non grave).

L’episodio forse ha surriscaldato un po’ il gruppo di compagni di bevute, sulle panchine in piazza: poco dopo le 9.30 c’è stata una animata discussione tra loro, a suon di grida e qualche spintone. Abbastanza per attrarre l’attenzione dei (pochi) presenti, ma un litigio come tanti visti in passato nel gruppo, che riunisce persone con diverse provenienze – gallaratesi, gente venuta da fuori, per lo più italiani, qualche straniero.