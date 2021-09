Il 24 e 26 settembre due escursioni con il Cai Luino

Venerdì 24 settembre “a passo lento” la meta sarà il Roccolo di Curiglia, una “fattoria modello” costruita circa cento anni fa. Mentre per domenica 26 settembre il Cai Luino propone una escursione nel Grigione italiano nella valle Calanca con lo scopo di visitare un luogo d’altri tempi che, con le molteplici case raccolte attorno alla chiesetta e il campanile che spunta sopra ogni cosa, emana un gran fascino. Si incontrerà Landarenca, una graziosa frazione del comune svizzero di Calanca di 15 abitanti. È adagiata su un terrazzo glaciale e sorge a 1’254m di quota sul fianco orografico destro della Valle Calanca.

Programma venerdì 24:

Si percorre l’antica via di accesso a Curiglia seguendo gli itinerari 151. Dalla località 5vie ri risale un breve tratto di strada asfaltata fino al piccolo nucleo di Roncampiglio. L’itinerario procede immerso nel verde fino ad arrivare alla Fattoria del Roccolo. Dopo una breve sosta con la degustazione dei prodotti della fattoria (facoltativo ) il rientro per lo stesso itinerario – Tempo h 2.15 – dislivello 235m – difficoltà E.

Ore 8.50 ritrovo presso posteggio a Poppino presso parcheggio di fronte alla scuola materna

Ore 9.00 partenza da Poppino per Due Cossani – località 5 vie

Ore 9.30 inizio escursione

Ore 13 .00 fine escursione e rientro a Luino

Abbigliamento e calzature adeguate

Accompagnatori – Enrico 3280676742 – Gianni 3387768131 Terio 3392892405-

Per iscriversi: lo svolgimento della escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il green pass, il numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Le richieste di iscrizione alla escursione dovranno essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it entro mercoledì 22 settembre alle ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un whatsapp ad uno degli accompagnatori. Alla partenza dovrà essere consegnata ai responsabili dell’escursione l’autocertificazione compilata in tutti i punti.

Programma domenica 26:

L’escursione parte dal posteggio di Arvigo (820 m.), percorrendo un sentiero ben segnalato, molto suggestivo raggiungeremo Landarenca. Si proseguirà poi verso Bolif (1476m.) e Monterisc (1484) per poi scendere a Cavaionc ( 1283) e di lì a Cauco. Percorreremo infine il sentiero lungo il fiume che da Selma scende ad Arvigo.

Tempo totale : 4.30 ore – dislivello totale 730 m. – 10 km. – Difficoltà E

Accompagnatori Diego 0041792267826 – Gianni 3387768131.

Appuntamento posteggio piscina di Luino h7.40 partenza h 7.45

Itinerario Stradale Luino – Ponte Tresa – autostrada per S. Bernardino uscita Roveredo per Valle Calanca – Serve bollino autostrada

Abbigliamento e calzature adeguate per la stagione

Pranzo al sacco – Documento valido per espatrio

Escursione gratuita con condivisioni spese auto

Per iscriversi: lo svolgimento della escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, green-pass, il numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Le richieste di iscrizione alla escursione dovranno essere inoltrate unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 20 settembre ore 9 fino a venerdì 24 settembre ore 18. La segreteria poi provvederà a dare la conferma di partecipazione. In caso di rinuncia della partecipazione entro il sabato avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure alla domenica mattina un whatsapp ad uno degli accompagnatori.