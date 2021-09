Al parco di Cocquio Trevisago l’inaugurazione della “casetta dei libri“

Come annunciato lo scorso giugno, l’Amministrazione Comunale di Cocquio Trevisago è pronta ad inaugurare ufficialmente la casetta dello “scambio libri” realizzata nel tronco di un albero al Parco Comunale.

Poiché quest’opera è dedicata ai bambini, l’appuntamento di domenica 12 settembre alle ore 15 è rivolto soprattutto ai piccoli cittadini cocquiesi (e non!) e alle loro famiglie, per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento: tra una lettura di fiabe, laboratori creativi e… altre sorprese.

«Avremo l’occasione di condividere alcune ore all’aria aperta insieme a tutte le famiglie che vorranno partecipare, per raccontare ai nostri piccoli concittadini quanto sia importante accostarsi alla lettura e far conoscere loro la “Casetta”, alla quale potranno liberamente accedere scambiando libri in modo totalmente gratuito», spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Sara Fastame.

Perchè, come dice il cartello sulla Casetta, “Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”!