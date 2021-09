Annullate per pioggia le iniziative di Varese Solidale ai Giardini Estensi

Gli organizzatori hanno annullato per pioggia l’iniziativa di beneficenza prevista per la giornata di oggi, sabato 18 settembre, ai Giardini estensi di Varese. L’iniziativa organizzata da Varese Solidale era finalizzata alla raccolta fondi da devolvere alla Mensa della casa della carità della Brunella, alla mensa delle suore della riparazione di via Luini, al banco di solidarietà alimentare e alla mensa solidale della croce rossa che riaprirà nei prossimi giorni. Sarà rinviata a data da destinarsi.