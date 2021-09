A Buguggiate torna la Festa al Bosco

Torna a Buguggiate la Festa al Bosco. Lo stand sarà allestito dalla Pro Loco come sempre in via Verdi, in zona Tigros.

Tema della festa Autunno in Tavola e si terrà il 17, 18 e 19 settembre: apertura dello stand gastronomico venerdì a cena dalle ore 19, sabato e domenica pranzo dalle 12, cena dalle 19. Il bar sarà aperto dalle 11 alle 22 i

Per accedere all’area feste è necessario esibire il green pass