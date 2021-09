“Caro Giorgio la tua vita è stato un esempio”

Il ricordo di Dino Azzalin dedicato a Giorgio Nidoli, odontoiatra e professore universitario scomparso in questi giorni. Azzalin in questi giorni si trova in Costa D’Avorio impegnato, ormai da molti anni, con l’associazione Cuamm – Medici con l’Africa.

Caro Giorgio,

oggi nella chiesa di Bocanda in Costa d’Avorio, ho detto la mia preghiera per il tuo nuovo volo verso l’infinito. Chissà se davvero troverai qualcosa di più grande che esistere, certo la tua vita mai scontata è stata un esempio per tutti noi. Tanti sono i momenti che ci hanno unito, molti in cui ci siamo confrontati, pochi dove abbiamo discusso ad alta voce, ma sempre in modo costruttivo per migliorare la professione che abbiamo tanto amato. E come non riconoscere in te il maestro, il collega, il padre, l’amico, l’uomo, e qualcosa di più ancora che non so spiegare. Ce lo siamo ripetuti molte volte anche in questi ultimi anni quanto sia stato importante non solo per me averti incontrato.

Ho in mente la prima volta che ti ho conosciuto io ragazzino di laboratorio e tu già stella del firmamento odontoiatrico, proprio lì mi avevi consigliato di tornare a studiare. Quanto è stato fondamentale averti ascoltato. Ed è sempre stato il tuo compiacimento e la mia fortuna. E ci siamo raccontati anche le amarezze magari davanti a un bicchiere di vino e ci abbiamo bevuto sopra.

Grazie Giorgio, perché con Nada, Anna e Maria hai reso più felici le nostre vite. Fai buon viaggio e aiutaci da quel luogo che non ha parole a trovare sempre con questo sorriso africano la strada giusta per vivere.

Tuo Dino